В ОБСЕ призвали белорусские власти освободить задержанных журналистов и обеспечить СМИ безопасные условия работы

Руководители комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам 16 декабря выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти прекратить преследование и притеснение сотрудников СМИ за их журналистскую деятельность, сообщает пресс-служба ПА ОБСЕ.

Председатель комитета Кириакос Хаджиянни, вице-председатель Майкл Линк и докладчик Кари Хенриксен подчеркнули, что власти страны обязаны обеспечивать «благоприятную среду для свободы выражения мнений, чтобы репортеры могли свободно выполнять свою работу и помогать информировать общественность».

«С учетом сотен случаев нарушения свободы прессы в последние месяцы [можно констатировать, что] условия работы для сотрудников СМИ в Беларуси после выборов 9 августа изменились с плохих на худшие, — отметили руководители комитета в совместном заявлении. — Репрессивные меры в отношении репортеров со стороны властей заключались в судебном преследовании, насилии и обысках, а также снижении качества интернета и срыве распространения газет. Такие меры недопустимы и должны быть прекращены. Мы призываем власти обеспечить безопасные условия работы журналистов и освободить тех, кто находится под стражей».

Руководство комитета напомнило о рекомендациях докладчика ОБСЕ в рамках Московского механизма по предполагаемым нарушениям прав человека, связанным с президентскими выборами 9 августа 2020 года, а также в очередной раз заявило о необходимости пересмотреть уголовные и административные решения, принятые в отношении журналистов, и привлечь к ответственности виновных в нарушении свободы прессы в соответствии с международными стандартами.

11 декабря организация «Репортеры без границ» выступила с заявлением, в котором отметила, что Беларусь подтверждает статус самой опасной для журналистов страны Европы. За последние четыре месяца, по данным организации, в стране было зафиксировано почти 450 случаев нарушения свободы слова.

«С 9 августа было арестовано около 370 журналистов, восемь из них до сих пор находятся в тюрьме за свою работу. Правоохранительные органы умышленно и жестко нападают на журналистов, освещающих демонстрации, с явной целью: заставить замолчать прессу, чтобы "исчезли" протестные движения», — отметили «Репортеры без границ».