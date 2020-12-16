Правительство Японии выделило более 100 тысяч долларов на закупку медоборудования для Беларуси

В рамках многолетней программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» правительство Японии выделило учреждениям социального обслуживания и здравоохранения Беларуси более 100 тысяч долларов.

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Как сообщили БелаПАН в японском посольстве, Барановичская городская больница получит грант в 78 025 долларов для закупки аппарата УЗИ и видеоэндоскопа. Червенскому территориальному центру социального обслуживания населения выделено 35 220 долларов для приобретения специализированного автомобиля.

Торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта состоялась 16 декабря в резиденции посла Японии в Минске. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 она прошла в ограниченном составе — присутствовали посол Хироки Токунага и руководители названных учреждений.

Глава дипмиссии отметил, что японское посольство реализует программу правительства «Корни травы» с 2004 года. В ее рамках выделяются гранты для помощи людям, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее средства направлялись только учреждениям здравоохранения, с недавнего времени помощь начали получать и учреждения образования. С начала действия программы общая сумма предоставленных грантов составила более 4,3 млн долларов.

Дипломат отметил, что второй год подряд посольство добивается одобрения проекта в сфере социальных услуг, который будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН. «Первые два таких контракта были подписаны в прошлом году, и мы надеемся и дальше реализовывать нашу программу в разных сферах. Ведь одна из целей программы "Корни травы" — удовлетворение базовых потребностей человека, и поэтому я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем реализовать еще больше проектов в социальной сфере, а также в сфере образования», — заявил Токунага.

Он поблагодарил всех белорусских медицинских работников, которые «в эти тяжелые времена каждый день сражаются на передовой линии». «Я восхищаюсь вашей смелостью, самоотдачей и внутренней силой. И поэтому ваши действия заслуживают высочайшего уважения», — сказал посол.