Президентский рейтинг Зеленского за год рухнул вдвое

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава Украины Владимир Зеленский (19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

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По сравнению с декабрем 2019 года уровень электоральной поддержки Зеленского снизился с 41% до 19% всех опрошенных, свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

Уровень электоральной поддержки Порошенко за этот период вырос с 8% до 13%, Бойко — с 10% до 12%, Смешко — с 3% до 4,5%. Уровень поддержки Тимошенко статистически значимо не изменился (соответственно 5,5% и 6%).

За пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 13% и 19% опрошенных, за Юрия Бойко — соответственно 12% и 17% респондентов, за Юлию Тимошенко — соответственно 6% и 8%.