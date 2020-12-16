Представители Еврокомиссии и ENSREG перенесли посещение площадки БелАЭС на неопределенный срок

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Представители Еврокомиссии и Европейской группы регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG) перенесли планировавшийся 16—18 декабря визит на стройплощадку Белорусской АЭС, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон 15 декабря на заседании комитета Европейского парламента по промышленности, исследованиям и энергетике. Заседание транслировалось на сайте мультимедийного центра Европарламента.

«Я хочу поделиться своими опасениями по поводу последних событий, — сказала она. — Завтра команда экспертов ENSREG должна была отправиться на Островецкую площадку. Белорусский регулятор не участвовал в техническом совещании, которое было запланировано на вчерашний день, оно необходимо для подготовки визита команды ENSREG. В таких обстоятельствах физический визит не имел бы никакого смысла. Таким образом, группа ENSREG была готова быть там завтра, но было невозможно провести это техническое подготовительное совещание, и в результате у руководителя группы ENSREG не было другого выбора, кроме как отменить физическое посещение этой площадки АЭС и отложить миссию».

«Еврокомиссия продолжает призывать Беларусь действовать ответственно и сотрудничать, чтобы миссия состоялась как можно скорее и в условиях полной прозрачности. <...> Мы сделаем все возможное, чтобы миссия состоялась, чтобы у экспертов был в том числе доступ к стройплощадке и они могли составить мнение по техническим аспектам, имеющим фундаментальное значение в плане ядерной безопасности», — заявила Симсон.

Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев подтвердил БелаПАН, что визит в указанные даты не состоится, но сообщил, что официального уведомления о его отмене белорусский регулятор пока не получил.

«По рабочей информации от команды ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить визит в эти даты, — сказал он. — Этот визит организовывался на очень серьезном уровне — через официальные ноты от делегации Еврокомиссии, через МИД. Точно так же он и отменяться будет. Официальное уведомление об отмене в адрес белорусской стороны не поступало».

«Даже если вдруг через пять минут европейские партнеры, переиграв свое решение, скажут, мол, мы приезжаем, то у нас все готово. Мы пошли навстречу пожеланиям партнеров, чтобы этот визит состоялся в сложных эпидемиологических условиях. Мы получили все необходимые документы, чтобы эта группа экспертов считалась официальной делегацией и освобождалась от карантина. Белорусская АЭС была готова показать объекты, которые интересуют экспертов. Были отработаны программа, логистика. Готовность [к визиту] у нас до сих пор есть», — сообщил Соболев.

Представители Еврокомиссии и ENSREG должны были посетить стройплощадку БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Делегацию должен был возглавить генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана. В группу вошли эксперты из Австрии, Бельгии, Германии и Украины.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: Белорусская АЭС ENSREG Персона: Кадри Симсон Олег Соболев Петтери Тийппана

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