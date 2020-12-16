Россия открыла для «Белавиа» лишь «Домодедово»

Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов во все аэропорты России, кроме московского «Домодедово», до 31 января включительно в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

По информации пресс-службы национального авиаперевозчика, до 31 декабря приостановлено выполнение полетов в Таллинн, до 1 января — в Ашхабад, до 31 января — в Ригу, до 27 марта — в Алматы и Будапешт.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.