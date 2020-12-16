За сутки в Беларуси зарегистрировано 1838 случаев COVID-19

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1838 случаев COVID-19. Скончались девять человек с выявленной коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения.

Количество новых случаев снизилось — 15 декабря было зарегистрировано 1911 случаев коронавируса, умерло девять человек.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 165 897, умер 1291 пациент с коронавирусом. Выздоровело 143 373 человека. Всего в стране проведено 3 659 372 теста на коронавирус.

Александр Лукашенко 15 декабря во время посещения Могилевской областной клинической больницы заявил, что половина случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Минске. По его словам, около 40% от общего количества пневмоний также регистрируются в столице. Эту информацию Лукашенко подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.