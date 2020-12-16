Фотофакт. Белорусской оппозиции вручили премию имени Сахарова

На сегодняшнем заседании Европарламента была вручена премия имени Сахарова.

Фото Координационного совета

На пленарном заседании Европарламента премией Сахарова наградили Координационный совет, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского и Степана Путило.