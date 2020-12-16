Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 16 декабря

Европейская валюта укрепилась, а американская и российская сдали свои позиции на торгах на БВФБ 16 декабря.

Евро вырос на 0,0023 пункта и завершил сессию на отметке 3,0744 белорусского рубля.

Доллар упал на 0,0051 пункта — 2,5249 белорусского рубля, а российский рубль на 0,0045 пункта — 3,4403 белорусского рубля за 100 российских.