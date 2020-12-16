В Беларуси проходит новогодняя акция #ДобраяОткрытка в помощь воспитанникам детских домов

Клуб волонтеров (Беларусь) запустил новогоднюю благотворительную акцию #ДобраяОткрытка в помощь воспитанникам детских домов.

На сайте Клуба волонтеров открыта продажа новогодних открыток . Стоимость открытки — 5 рублей.

Если вы хотите оставить эту открытку себе или собственноручно подписать и отправить, то ее можно получить по почте либо заказать бесплатную доставку.

Кроме того, открытку можно сразу отправить своим родственникам, друзьям, коллегам или знакомым. ФИО и адрес получателя, а также поздравительный текст надо будет указать при оформлении покупки.

Все вырученные за продажу открыток деньги будут направлены на покупку новогодних подарков для воспитанников Бытенского детского дома, Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната, Руденской вспомогательной школы-интерната и Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Акция #ДобраяОткрытка продлится по 10 января 2021 года.