Журналиста Николая Градюшко оштрафовали на 30 базовых величин

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Выпускающий редактор портала onliner.by Николай Градюшко оштрафован на 30 базовых величин. Такое решение вынес 16 декабря суд Московского района Минска, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Фото people.onliner.by

Градюшко был задержан в воскресенье, 13 декабря, недалеко от дома, его отвезли в Московское РУВД Минска, а затем в ЦИП на Окрестина. Судили журналиста по скайпу.

На судебное заседание, которое началось еще 15 декабря, пришли его супруга с маленькими детьми и брат. Адвокатом выступил Сергей Зикрацкий.

По версии милиции, Градюшко якобы принял участие в несанкционированном уличном шествии по улице Чечота. Редактор оnliner.by вину не признал и пояснил, что ходил в магазин.

Тем не менее суд признал его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил ему штраф 30 базовых величин (810 рублей).

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: задержания журналистов акции протеста Персона: Николай Градюшко Сергей Зикрацкий Город: Минск

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