Швейцарский институт предложил белорусам бесплатное обучение и до 5 млн долларов на стартап

Швейцарский инвестфонд SIT Capital готов поддержать ранние стартапы белорусов в области deeptech. Каждая команда разработчиков может получить до 5 млн долларов. Технологический институт Шаффхаузена тем временем предложил талантливым студентам и выпускникам IT-вузов бесплатное обучение в Швейцарии.

В SIT Capital готовы помочь ранним белорусским стартапам, которые работают над глубокими, передовыми технологиями. Среди основных направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность, квантовые технологии и разработка ПО.

В целом, проекты могут касаться разных сфер — от цифрового здоровья и спорта до роботов и «интернета вещей» (IoT).

Швейцарский инвестфонд уже начал сотрудничество с ранними deeptech-стартапами. И готов инвестировать до 5 млн долларов в каждый из них. Беларусь входит в число перспективных стран, где есть немало интересных стартапов. Получить поддержку можно на стадии жизнеспособной модели (Seed) и выше.

SIT Capital является частью экосистемы Технологического института Шаффхаузена (Schaffhausen Institute of Technology — SIT), основанного известными бизнесменами и учеными, включая нобелевского лауреата. Как раз в нем предлагают пройти обучение талантливым студентам и выпускникам IT-вузов из Беларуси.

Белорусские студенты и программисты смогут показать свое мастерство на конкурсе SIT STAR Сontest в феврале 2021 года. Соревнования пройдут на платформе Codeforces и будут включать от 8 задач разного уровня сложности в сфере алгоритмического программирования. Те, кто наберут больше всего баллов, получат стипендии, которые покроют стоимость магистерского обучения в швейцарском вузе.

Мировая экосистема SIT довольно широка. Так, SIT Academy обучает корпсектор и за этот год привлекла более 1500 специалистов на онлайн-курс по кибербезопасности. В SIT Alemira занимаются цифровым образованием и исследованиями, а в SIT Programming School начали обучать детей в возрасте от 7 до 13 лет навыкам программирования. SIT Automonous пошла еще дальше и основала команду Acronis SIT Autonomous Racing Team для участия в беспилотных автогонках Roborace.

«SIT рос в условиях беспрецедентного кризиса здравоохранения, демонстрируя важность междисциплинарного подхода. И команда, и студенты рассматривают науку как движущую силу изменений, которая позиционирует экосистему для будущего расширения», — отметил основатель экосистемы и ключевой инвестор Сергей Белоусов.

SIT планирует расширять как свою географию, так и программы. SIT Academy разрабатывает 8 онлайн-курсов о передовых технологиях, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и машинном обучении, а SIT Alemira готовится к запуску SIT Alemira Bootcamp — практико-ориентированной среды онлайн-обучения.