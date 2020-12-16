Тихановская: нельзя говорить, что Россия должна решать судьбу Беларуси — ее определят сами белорусы

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала о том, кто в Беларуси может выступить посредником на переговорах власти и оппозиции.

«Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу», — напомнила политик в интервью DW .

Тихановская также отметила, что сторонник перемен обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров.

«Мы понимаем, что представители Российской Федерации как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно также, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран, чтобы понимать, о чем мы там говорим, — заявила она. — Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. Это должно быть открыто. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу».