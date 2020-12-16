Тихановская: насилие режима не знает границ, он не чурается никаких способов давления на обычных людей

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе своего визита в Германию заявила, что сторонники перемен нуждаются в поддержке.

«Нам сейчас важна любая помощь, — заявила она в интервью DW. — Стало очевидно, что насилие режима не знает границ, он не чурается никаких способов давления на обычных людей».

По ее мнению, белорусские власти превратились в «террористические организации», которые «держат в страхе весь белорусский народ».

«Нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны — я имею виду международное давление», — подчеркнула Тихановская.

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Тэги: Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская

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