Сенат утвердил Джули Фишер на пост посла США в Беларуси

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Сенат Конгресса США 15 декабря утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Беларуси. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Дипмиссия США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства. Это произошло на встрече министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

17 сентября того же года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на встрече с Александром Лукашенко в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

20 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп назвал заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер кандидатом на должность чрезвычайного и полномочного посла в Беларуси. В начале мая Трамп внес ее кандидатуру на утверждение сенату.

Вопрос об отправке американского посла в Беларусь будет рассмотрен после утверждения сенатом конгресса США предложенной кандидатуры Фишер на этот пост, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на брифинге 6 ноября.

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Тэги: Беларусь-США посольство США в Беларуси Персона: Джули Фишер

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