Атмосферный фронт накроет Беларусь
В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
В некоторых районах сгустится туман, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.
Погода в регионах страны:
- Брест +1..+3°C (вероятность осадков 60-70%);
- Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%);
- Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно 0..+2°C (вероятность осадков 70-80%);
- Могилев 0..+2°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%).