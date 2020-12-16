Атмосферный фронт накроет Беларусь

В среду, 16 декабря, погоду на территории Беларуси днем будет формировать влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части Витебской и Гродненской областей, на остальной территории местами выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

В некоторых районах сгустится туман, ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Погода в регионах страны: