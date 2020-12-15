ОМОН задержал жителя Скиделя за угрозы милиционерам

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Сотрудники ГУБОПиК совместно с коллегами из ОМОНа задержали 38-летнего жителя Скиделя.

«Индивидуальный предприниматель с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных региональных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им в различных Telegram-чатах неоднократно», — рассказали в МВД.

На задержанного завели уголовное дело.
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Тэги: ОМОН ГУБОПиК Город: Скидель

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