ОМОН задержал жителя Скиделя за угрозы милиционерам

Сотрудники ГУБОПиК совместно с коллегами из ОМОНа задержали 38-летнего жителя Скиделя.

«Индивидуальный предприниматель с августа по декабрь, используя различные никнеймы, размещал в деструктивных региональных Telegram-чатах призывы к насилию в отношении милиционеров и уничтожению их имущества. Задержанный не скрывает, что оскорбления и угрозы в адрес сотрудников и действующей власти размещались им в различных Telegram-чатах неоднократно», — рассказали в МВД.

На задержанного завели уголовное дело.