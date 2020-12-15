Лукашенко заверил, что не станет сбегать из страны

Александр Лукашенко во время общения с медиками 15 декабря в Могилевской областной клинической больнице вновь заявил о необходимости сохранить целостность и суверенитет страны.

Фото: president.gov.by

«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну (а мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков). И это моя главная задача. Все будете решать вы. Обещаю вам: все будете решать вы», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он обратил внимание, что это заявление относится также и к поправкам в Конституцию, которые сейчас готовятся именно с учетом предложений и интересов белорусских граждан.

Лукашенко заявил, что не стремится удержать власть любой ценой, однако и сдавать страну, сложив руки, также не собирается. «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда, — сказал он. — Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне. Я часто говорю: я свое отработал. Мне жалко, что будет после этого (если к власти придут те, кто сейчас в оппозиции к действующему руководству. — прим.)».