Лукашенко: Будет хоть малейшая копейка — мы это направим здравоохранению, потому что дороже жизни у человека ничего нет

Александр Лукашенко 15 декабря на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы пообещал обеспечить медиков всем необходимым для работы.

Фото: president.gov.by

«Будет хоть малейшая копейка — мы это направим здравоохранению. Потому что дороже жизни у человека ничего нет, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Ваше дело — лечить людей, все остальное мы обеспечим, как бы ни было трудно».

Лукашенко напомнил, что этой осенью Беларусь получила кредит от Евразийского банка развития. По его словам, изначально эти деньги планировалось направить на поддержку экономики в условиях негативных последствий пандемии, но в итоге большая часть пошла на поддержку системы здравоохранения, в частности на выплату надбавок врачам.

«Я думал, эти 500 млн долларов в экономику вложу — и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась… Так если бы только доплаты, а лекарства? Если есть деньги, я, конечно, прежде всего отдам их врачам», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что последствий пандемии «не выдерживают даже самые мощные экономики мира», только Китай «сумел удержать свои позиции». Беларусь, считает Лукашенко, «тоже демонстрирует неплохие результаты». «Главное — это экономика. Будет работать экономика — будет толк. Мы в этом году недоберем до 100% ВВП прошлого года совсем немного, меньше процента. Мы старались продать свой продукт, молодцы сельчане, вообще красавцы. То есть шевелимся, кто как может», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко заверил, что белорусская экономика сохранит свою социальную направленность. «Учитель, врач, рабочий человек — они хотят, чтобы было справедливо», — заявил он.