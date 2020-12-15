Латушко пригрозил персональными санкциями представителям Нацбанка и Совмина

В соответствии с принятым Народным антикризисным управлением (НАУ) планом в сфере экономики и финансов НАУ «взяло на себя обязательство выявлять и по возможности предотвращать применение Нацбанком и правительством печатного станка, необоснованной эмиссии, введения валютных ограничений и моратория на возвращение депозитов», заявил на онлайн-пресс-конференции 15 декабря глава этой структуры, экс-чиновник и дипломат Павел Латушко.

«В случае принятия подобных решений Нацбанком и правительством НАУ совместно с офисом [экс-кандидата в президенты] Светланы Тихановской будет инициировано введение персональных санкций в отношении конкретных должностных (и всех причастных) лиц, прежде всего из Нацбанка, с последующим возможным возбуждением уголовных дел по статьям 424 (злоупотребление властью и служебными полномочиями), 426 (превышение власти и служебных полномочий) и 425 (бездействие должностного лица) Уголовного кодекса. Эту квалификацию нам предоставили специалисты [объединения уволившихся силовиков] By_Pol», — отметил он.

По словам Латушко, сейчас НАУ также «выстраивает точную систему по выявлению, обнародованию и предотвращению возможных сделок по купле, приватизации белорусских предприятий в период кризиса на невыгодных для предприятий и страны условиях». Информация собирается посредством чат-ботов, поступает от независимых профсоюзных ячеек на предприятиях и из других источников.

«Мы знаем, что законопроектом США "Акт о демократии в Беларуси", принятие которого ожидается в ближайшее время, также предусмотрено предоставление докладов о белорусских предприятиях, которые могут быть приобретены иностранными компаниями в условиях кризиса. В связи с этим НАУ будет организовано взаимодействие и в этом направлении», — подчеркнул он.

Латушко сообщил, что в соответствии с планом НАУ также занимается выявлением «коррупционных схем, краж и вывода из страны средств Лукашенко и приближенных лиц, государственного рэкета в отношении бизнеса и принуждения к финансированию режима».

«Такая работа ведется в том числе с использованием возможностей "Единой книги регистрации преступлений" и инициативы "ЗаДело" с целью принятия мер по возвращению активов в страну и компенсации вреда потерпевшим», — сказал он.

«Важно подчеркнуть, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно нелегитимная власть, которая не хочет выполнять базовые международные принципы, не исполняет национальное законодательство, грубо нарушая права и свободы белорусов», — заявил руководитель НАУ.