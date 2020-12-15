Главу Ассоциации журналистов Бастунца вызвали на допрос в СК

/ Общество
Просмотров: 180

Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец вызван 16 декабря в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.

Фото: rada.vision

«Андрея Бастунца вызывают на допрос к 10:00 утра в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)», — сообщает пресс-служба БАЖ.

С чем может быть связан вызов на допрос, Бастунец не знает.

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» — добровольное, негосударственное, непартийное объединение граждан, которые занимаются профессиональной журналистской деятельностью или содействуют ее развитию. Как отмечает пресс-служба, в последние месяцы в рамках уставной деятельности БАЖ оказывает помощь членам ассоциации, чьи права нарушаются.

Андрей Бастунец является членом основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, созданного в августе по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Репрессии коснулись всех членов президиума и большинства членов основного состава КС — многие из них попали под уголовное преследование, были задержаны или вынужденно уехали за границу.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 4 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БАЖ СК уголовное дело Координационный совет для трансфера власти репрессии Персона: Андрей Бастунец

Другие материалы на эту тему:

Как давать объяснения до возбуждения уголовного дела

Как давать объяснения до возбуждения уголовного дела

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

С дубинкой на прессу. Власти Беларуси видят врагов в независимых СМИ

Naviny.by и БелаПАН призывают власти Беларуси к открытости в ситуации с COVID-19

Naviny.by и БелаПАН призывают власти Беларуси к открытости в ситуации с COVID-19

Андрея Бастунца переизбрали главой БАЖ

Андрея Бастунца переизбрали главой БАЖ