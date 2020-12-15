На жителя Пуховичского района завели уголовное дело за замыкание рельсов

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По данным следствия, в ночь с 14 на 15 декабря 34-летний мужчина вблизи поселка Марьино Пуховичского района замкнул металлической проволокой рельсы и тем самым вывел из строя сигнализацию.

В связи с этим произошло внештатное срабатывание запрещающего сигнала светофора, и была нарушена работа железной дороги, уточнили в пресс-службе СК.

Подозреваемого задержали через несколько часов по следам на снегу, ведущим от железной дороги к дому.
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Тэги: железная дорога рельсы Город: Марьина Горка

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