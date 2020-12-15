Блогер Игорь Лосик и его супруга Дарья объявили бессрочную голодовку

Политзаключенный блогер Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку, сообщил 15 декабря телеграм-канал «Беларусь головного мозга», создателем которого был Лосик.

Блогер, напомним, был задержан 25 июня после обыска в его квартире.

«Сегодня Игорю Лосику предъявили новое обвинение, — говорится в сообщении телеграм-канала. — Сейчас он признан обвиняемым не только по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), но и по ст. 13, ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению».

Вины Лосик не признает, сообщает телеграм-канал. «Отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным», — подчеркивается в сообщении.

Дарья Лосик в знак солидарности с мужем также объявила бессрочную голодовку.

«Против нашей семьи объявлен геноцид, что вынуждает нас идти на крайние меры», — написала она в «Инстаграме». По словам Дарьи Лосик, держать голодовку она намерена до выполнения требований, а именно — до снятия всех обвинений с ее мужа либо изменения ему меры пресечения.