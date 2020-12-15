Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение

/ Общество
Просмотров: 592

Оппозиционному политику Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение.

«Сегодня Николаю «перепредъявили» обвинение, — написала в «Фейсбуке» 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — «Добавили» (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки».

Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье «не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев». «Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой», — добавила она.

Николай Статкевич был задержан 31 мая. Его подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока наказания не выпустили, объявив подозреваемым в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 8 июля Статкевичу было предъявлено обвинение по этой статье. Он признан политзаключенным.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Тихановского Персона: Николай Статкевич Марина Адамович

Другие материалы на эту тему:

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Разбираем «дело» Северинца

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Разбираем «дело» Северинца

День рождения на Володарке. Сергею Тихановскому принесли подарки и торт

День рождения на Володарке. Сергею Тихановскому принесли подарки и торт

Шкляров считает Тихановского героем. За что задержали известного политтехнолога

Шкляров считает Тихановского героем. За что задержали известного политтехнолога

Светлана Тихановская поддержала родных Дмитрия Фурманова, объявивших голодовку

Светлана Тихановская поддержала родных Дмитрия Фурманова, объявивших голодовку