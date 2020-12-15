Оппозиционному политику Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение.

«Сегодня Николаю «перепредъявили» обвинение, — написала в «Фейсбуке» 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — «Добавили» (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки».

Адамович отметила, что обвинение по предыдущей статье «не позволяло держать в СИЗО более шести месяцев». «Сегодня — 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой», — добавила она.