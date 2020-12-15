В Новогрудке судят двух мужчин: их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам и оскорблении президента

В суде Новогрудского района 15 декабря начался суд над двумя местными жителями — 47-летним Владимиром Горохом и 36-летним Денисом Кирещенко. Их обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам, а Гороха еще и в оскорблении президента.

Дело рассматривает судья Василий Олехнович.

Гороха обвиняют в подготовке к организации к массовым беспорядкам с июня по 9 августа. Согласно обвинению, он проводил встречи в Новогрудском, Кореличском, Лидском районах, планировал 10 августа поджигать здания и машины Кореличского и Новогрудского райисполкомов, сопротивляться власти с применением бензопил, «коктейлей Молотова», перекрывать спиленными деревьями дорогу между Кореличами и Новогрудком.

Также Гороха обвиняют в том, что он 14 августа публично оскорбил президента в приложении для отправки сообщений «Вайбер», так как его детей-медиков держали в минском изоляторе на Окрестина.

Кирещенко обвиняют в «иной подготовке к массовым беспорядкам». Согласно обвинению, он предлагал использовать телескопические дубинки для сопротивления власти, показывал, как ими пользоваться. Говорил, что есть люди, которые готовы спонсировать покупку дубинок.

Оба фигуранта свою вину не признали.

Горох сообщил, что хотел создать команду для поддержки Светланы Тихановской, встречался с кандидатами в команду. По его словам, чтобы проверить их на адекватность, задавал провокационные вопросы, могут ли они, например, бросить арматуру на машину, спилить дерево. Оскорбительные слова в отношение президента написал в интернете после того, как его детей-медиков задержали, а сына сильно избили. По словам Гороха, Кирещенко исполнял роль водителя, не знал про цели и содержание встреч с кандидатами в команду.

В суде объявили перерыв, после которого продолжится допрос обвиняемых и свидетелей.