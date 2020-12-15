Латушко: более 3000 чиновников поддерживают народные требования

Член президиума Координационного совета и руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко обратился работникам структур госуправления.

«Режим хочет, чтобы работники всех государственных структур были лояльны Лукашенко и подчинялись только ему. Но так не работает: честные избирательные комиссии еще на выборах считали голоса не по указке сверху, а как есть на самом деле», — отметил политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что тысячи рабочих, медиков, преподавателей и сотрудников других структур выходят на протесты, подписывают открытые письма за новые выборы и по-другому участвуют в приближении переходного периода.

«Благодаря партнерскому проекту Честных людей и НАУ «Диалог с народом» мы знаем: чиновники тоже хотят перемен и поддерживают народные требования. В чат-боте — уже более 3000 обращений от тех, кто работает в государственном управлении», — написал Латушко.

Глава НАУ также считает, что проект «Диалог с народом» поможет чиновникам не только «вместе противостоять давлению режима и защитить друг друга, но и сформировать кадровый резерв для новой Беларуси».