Лукашенко: половина всех случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Минске
Половина случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фрагмент визита Лукашенко в медучреждение был показан в новостном выпуске на телеканале
По словам Лукашенко, около 40% от общего количества пневмоний также регистрируется в Минске. Эту информацию ему подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Лукашенко связывает такую высокую заболеваемость в столице со «скученностью и болтаниями по Минску (очевидно, речь идет о протестных уличных акциях. — БелаПАН.), которые дают о себе знать».
Лукашенко встретился с коллективом больницы. Он поинтересовался у медиков, кто из них переболел коронавирусом. «Тут вообще половина! В Минске 20-25% было, не больше, — удивился он количеству поднятых рук. — Сейчас болеть и вам, и мне некогда. Заканчивается год, начинается новый. И вообще Новый год — семейный праздник. Поэтому я вам желаю (…) никогда не болеть. Хотя, как врачи, вы понимаете, что это почти невозможно в нашей жизни».
По данным Минздрава на 14 декабря, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси
Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что
14 декабря посещая 4-ю городскую клиническую больницу Минска он высказал убеждение, что «