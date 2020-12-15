Лукашенко: половина всех случаев заболевания COVID-19 регистрируется в Минске

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Половина случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 регистрируется в Минске, сообщил Александр Лукашенко во время посещения 15 декабря Могилевской областной клинической больницы.

Фото Depositphotos

Фрагмент визита Лукашенко в медучреждение был показан в новостном выпуске на телеканале «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, около 40% от общего количества пневмоний также регистрируется в Минске. Эту информацию ему подтвердил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Лукашенко связывает такую высокую заболеваемость в столице со «скученностью и болтаниями по Минску (очевидно, речь идет о протестных уличных акциях. — БелаПАН.), которые дают о себе знать».

Лукашенко встретился с коллективом больницы. Он поинтересовался у медиков, кто из них переболел коронавирусом. «Тут вообще половина! В Минске 20-25% было, не больше, — удивился он количеству поднятых рук. — Сейчас болеть и вам, и мне некогда. Заканчивается год, начинается новый. И вообще Новый год — семейный праздник. Поэтому я вам желаю (…) никогда не болеть. Хотя, как врачи, вы понимаете, что это почти невозможно в нашей жизни».

По данным Минздрава на 14 декабря, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 162.148, умерло 1.273 пациента с коронавирусом.

Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато.

14 декабря посещая 4-ю городскую клиническую больницу Минска он высказал убеждение, что «эта зараза останется с нами навсегда».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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