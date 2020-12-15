БНК приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Клайпеду

Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Клайпеду, сообщила пресс-служба компании Klaipedos nafta (KN).

Дочерняя компания ЗАО «Белорусская нефтяная компания» BNK (UK) Limited проинформировала о временной приостановке торговли нефтепродуктами посредством перевалки через Клайпеду путем заключения новых контрактов между BNK и их клиентами.

«Все контракты между BNK и KN остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостанавливается на неопределенный срок. Груз, хотя и в меньшей степени, в настоящее время отправляется в Клайпеду и перегружается на нефтяном терминале для дальнейшего экспорта», — говорится в сообщении литовской компании.

По словам коммерческого директора компании KN Commerce Миндаугаса Навикаса, согласно имеющейся информации, «в настоящее время сложно конкретно оценить возможное влияние такого решения BNK на деятельность KN. Однако до тех пор, пока клиент КN не восстановит нормальные объемы торговли при отгрузке нефтепродуктов через Клайпеду, вероятность того, что белорусские грузы не будут отправлены в Литву, оценивается как достаточно реальная, и поэтому необходимо подготовиться к различным сценариям ведения бизнеса».

«Судя по экономическим аргументам, инфраструктура в Клайпеде наиболее благоприятна для экспорта, а при необходимости и импорта белорусских нефтепродуктов. В настоящее время мы работаем с клиентами в Беларуси на постоянной основе, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать. Мы внимательно оцениваем всю информацию, доступную нам из Беларуси в этом году, и соответственно адаптируем наши бизнес-планы, диверсифицируя нашу деятельность, расширяя круг услуг и клиентов», — отметил Навикас.

За первые девять месяцев этого года KN получила выручку 23,7 млн литов в сегменте нефтяного бизнеса. Скорректированная чистая прибыль от этой деятельности составила 6,7 млн евро (23,9 млн евро год назад).

В Белорусской нефтяной компании БелаПАН отказались комментировать данную информацию. В концерне «Белнефтехим» получить комментарий пока не удалось.

1 сентября Александр Лукашенко заявил журналистам, что власти Беларуси будут принимать экономические решения в ответ на санкции со стороны стран Балтии.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора, — заявил Лукашенко. — Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот это дорого будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту. Услуга под Калининградом и Клайпеда. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов все равно получат выгоду, потому что порты Балтики не загружены. Мы можем и в Новороссийске загрузиться. И как бы там ни было, и через Украину работать».

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