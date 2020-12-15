Лукашенко уехал в Могилев

/ Общество
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Александр Лукашенко сегодня находится в Могилеве, где посещает областную клиническую больницу.

Фото president.gov.by

Как рассказал ему главный врач Анатолий Кулик, из 853 коек 350 выделены для больных COVID-19.

«На сегодняшний день особенность в том, что южные области нормально себя чувствуют. А Могилевская область — в середине. Выше, чем южные области, потому что она не переболела в первую волну», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По данным Минздрава на 14 декабря, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 162.148, умерло 1.273 пациента с коронавирусом.

Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы (Минская область) 8 декабря выразил надежду, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси вышла на плато.

14 декабря посещая 4-ю городскую клиническую больницу Минска он высказал убеждение, что «эта зараза останется с нами навсегда».

 

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Анатолий Кулик

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