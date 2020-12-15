КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года

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Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.

Как отмечает пресс-служба ведомства, по результатам проведенного анализа «высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок».

Всего на первое полугодие планируется провести 3 607 проверок. Наибольшее количество проверок проведут:

  • МЧС — 971;
  • Минтруда и соцзащиты — 545;
  • Минздрав — 409;
  • Минприроды — 338;
  • Госстандарта — 324.

По регионам ситуация с количеством проверок выглядит так:

  1. Минская — 696;
  2. Гомельская — 548;
  3. Могилевская — 525;
  4. Витебская — 486;
  5. Брестская область — 484;
  6. Гродненская — 458;
  7. Минск — 410.

Планы выборочных проверок размещены на сайте КГК.
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Тэги: КГК проверки

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