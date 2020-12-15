КГК утвердил план проверок в первом полугодии 2021 года
Комитет госконтроля сформировал планы выборочных проверок в регионах страны на первое полугодие 2021 года.
Как отмечает пресс-служба ведомства, по результатам проведенного анализа «высокая степень риска присвоена 6 346 субъектам. Из них в планы выборочных проверок включено 3 060 субъектов. При этом 436 субъектов будет проверено в рамках совместных проверок».
Всего на первое полугодие планируется провести 3 607 проверок. Наибольшее количество проверок проведут:
- МЧС — 971;
- Минтруда и соцзащиты — 545;
- Минздрав — 409;
- Минприроды — 338;
- Госстандарта — 324.
По регионам ситуация с количеством проверок выглядит так:
- Минская — 696;
- Гомельская — 548;
- Могилевская — 525;
- Витебская — 486;
- Брестская область — 484;
- Гродненская — 458;
- Минск — 410.
Планы выборочных проверок размещены на