НАУ: страны ЕС солидарны в вопросе расширения санкций против режима Лукашенко

Брифинг главы Народного антикризисного управления, члена президиума Координационного совета Павла Латушко, а также членов НАУ Владимира Астапенко и Анатолия Котова с послами стран ЕС, аккредитованными в Польше, с участием замглавы МИД этого государства Мартина Пшидача.

Как сообщается в телеграм-канале руководителя НАУ, «страны — члены ЕС солидарны в позиции по расширению санкций в отношении режима Лукашенко как действии в ответ на непрекращающиеся массовые нарушения прав человека в Беларуси».

Ожидается, что третий пакет санкций будет принят в ближайшие дни.

Кроме этого, в ходе брифинга были рассмотрены дипломатические инструменты по разрешению кризиса в Беларуси с участием ЕС.

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