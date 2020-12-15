БЖД добавила поездов на новогодние и рождественские праздники

/ Общество
Просмотров: 13

Белорусская железная дорога сообщила о назначении дополнительных поездов в межрегиональном сообщении, которые будут курсировать в новогодние и рождественские праздники.

Фото trainpix.org

Как сообщили в пресс-службе БЖД, дополнительные поезда назначены в сообщении Брест — Витебск и Гродно — Минск.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №652/651 Брест–Витебск–Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №628/627 Гродно–Минск–Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска 30 декабря 2020 года.

С учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд №725/726 Минск–Брест–Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БЖД

Другие материалы на эту тему:

И на 10 дней, и на месяц. БЖД отправила часть работников в вынужденный простой

И на 10 дней, и на месяц. БЖД отправила часть работников в вынужденный простой

«WannaCry, Petya нас не взломали». БЖД о секретах безопасности и выборе хостинга

«WannaCry, Petya нас не взломали». БЖД о секретах безопасности и выборе хостинга

«Самое страшное для нас — закрытие границ». На БЖД задумались о четырехдневке

«Самое страшное для нас — закрытие границ». На БЖД задумались о четырехдневке

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой

Беларусь стократно увеличила перевозки между Китаем и Европой