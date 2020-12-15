БЖД добавила поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога сообщила о назначении дополнительных поездов в межрегиональном сообщении, которые будут курсировать в новогодние и рождественские праздники.

Фото trainpix.org

Как сообщили в пресс-службе БЖД, дополнительные поезда назначены в сообщении Брест — Витебск и Гродно — Минск.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №652/651 Брест–Витебск–Брест отправится из Бреста и Витебска 24, 27, 30 декабря 2020 года и 3, 10 января 2021 года.

Поезд межрегиональных линий экономкласса №628/627 Гродно–Минск–Гродно отправится из Гродно 29 декабря 2020 года, а из Минска 30 декабря 2020 года.

С учетом повышенного спроса на перевозки поездами межрегиональных линий бизнес-класса поезд №725/726 Минск–Брест–Минск отправлением из Минска и Бреста 30 декабря 2020 года будет курсировать сдвоенным составом.