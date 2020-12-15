Рубль укрепляется на открытии торгов во вторник
Белорусский рубль укрепляет свои позиции на открытии торгов на БВФБ во вторник, 15 декабря.
Три основные валюты торгуются на следующих позициях:
- российский рубль — 3,442 белорусского рубля за 100 российских (-0,0252 пункта);
- евро — 3,0709 белорусского рубля (-0,0009 пункта);
- доллар — 2,5288 белорусского рубля (+0,0001 пункта).
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают