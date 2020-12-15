Рубль укрепляется на открытии торгов во вторник

/ Экономика
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Белорусский рубль укрепляет свои позиции на открытии торгов на БВФБ во вторник, 15 декабря.

Три основные валюты торгуются на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,442 белорусского рубля за 100 российских (-0,0252 пункта);
  • евро — 3,0709 белорусского рубля (-0,0009 пункта);
  • доллар — 2,5288 белорусского рубля (+0,0001 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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Тэги: валюта

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