Команда Виктора Бабарико ведет переговоры в Москве
В сториз команды Виктора Барико в Инстаграм появилась
Так, в частности, отмечается, что штаб продолжает работать, все решения принимаются «консенсусом команды из 7-12 человек в зависимости от вопроса. Часть основной команды до сих пор на свободе и продолжает работу».
Также читатели задали вопрос по поводу возможных переговоров с Россией.
«Часть нашей команды совершает командировки в Москву. Мы считаем важным доносить детальную информацию, в том числе, и до российской стороны», — сообщила команда .