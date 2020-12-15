Команда Виктора Бабарико ведет переговоры в Москве

В сториз команды Виктора Барико в Инстаграм появилась рубрика «Задайте вопрос штабу».

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Так, в частности, отмечается, что штаб продолжает работать, все решения принимаются «консенсусом команды из 7-12 человек в зависимости от вопроса. Часть основной команды до сих пор на свободе и продолжает работу».

Также читатели задали вопрос по поводу возможных переговоров с Россией.

«Часть нашей команды совершает командировки в Москву. Мы считаем важным доносить детальную информацию, в том числе, и до российской стороны», — сообщила команда .