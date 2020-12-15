Суд в закрытом режиме оставил правозащитницу Марфу Рабкову в СИЗО

Суд отказал в изменении меры пресечения находящейся уже три месяца под стражей Марфе Рабковой, координатору волонтерской службы правозащитного центра «Весна».

14 декабря судья суда Партизанского района Минска Екатерина Чайко отказала в удовлетворении соответствующей жалобы, сообщает spring96.org. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Марфы Рабковой было собрано около 200 поручительств. Однако 12 ноября судом было вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей Марфы Рабковой. Жалоба на это постановление рассматривалась 14 декабря.

Решение суда было ожидаемым, отметил муж правозащитницы Вадим Жеромский.

«К сожалению, суды Республики Беларусь не являются свободными в принятии своих решений, а руководствуются спущенными откуда-то сверху мнениями о том, кто должен сидеть, а кто – нет», — отметил он.

Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она является обвиняемой по части 3 статьи 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО №1 Минска. Мера пресечения в виде заключения правозащитницы под стражу была санкционирована заместителем прокурора столицы.