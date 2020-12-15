Огромные очереди на границе не исчезают

Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, своего часа выехать из Беларуси ожидает почти 1900 большегрузных автомобилей:

Литва (более 1070)

«Каменный Лог» — более 430;

«Бенякони» — более 270;

«Котловка» — более 260;

«Привалка» — более 110.

Польша (более 490)

«Брузги» — более 200;

«Козловичи» — более 200;

«Берестовица» — более 90.

Латвия (более 330)