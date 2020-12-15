Огромные очереди на границе не исчезают
Огромные очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза не исчезают.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, своего часа выехать из Беларуси ожидает почти 1900 большегрузных автомобилей:
Литва (более 1070)
- «Каменный Лог» — более 430;
- «Бенякони» — более 270;
- «Котловка» — более 260;
- «Привалка» — более 110.
Польша (более 490)
- «Брузги» — более 200;
- «Козловичи» — более 200;
- «Берестовица» — более 90.
Латвия (более 330)
- «Григоровщина» — более 170;
- «Урбаны» — более 160.