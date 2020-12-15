Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь

/ Общество
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Сегодня утром на погоду в стране будет влиять малоактивный атмосферный фронт, а днем —  область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (их вероятность составляет 5-10%).

В большинстве районов сгустится туман (объявлен оранжевый уровень опасности). Местами гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель -1..+1°C;
  • Гродно -1..+1°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск -1..+1°C.
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Тэги: погода

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