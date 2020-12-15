Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь
Сегодня утром на погоду в стране будет влиять малоактивный атмосферный фронт, а днем — область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Преимущественно без осадков (их вероятность составляет 5-10%).
В большинстве районов сгустится туман (объявлен оранжевый уровень опасности). Местами гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель -1..+1°C;
- Гродно -1..+1°C;
- Могилев -1..+1°C;
- Минск -1..+1°C.