Бывший чиновник из Совбеза Беларуси присоединился к команде Латушко

К команде Павла Латушко в Народном антикризисном управлении присоединился бывший чиновник из Совбеза Беларуси, экономист Евгений Бурый.

Фото: t.me/nau_belarus

По сообщению сообщили в телегам-канала НАУ, Бурый работал в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, а также в Госсекретариате Совета безопасности.

У Евгения Бурого два высших образования: экономическое и юридическое. Он окончил Белорусский государственный экономический университет, а также Академию управления. В Госсекретариате Совбеза он работал советником по вопросам экономической безопасности, членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере.

Бурый — автор плана НАУ по экономике и финансам по приближению и успешному прохождению переходного периода.

Павел Латушко заявил о создании Национального антикризисного управления в конце октября этого года. Он пояснил, что НАУ будет органом, обеспечивающим достижение целей — начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам. В состав НАУ уже вошли адвокат Михаил Кирилюк, Александра Герасименя, Вадим Прокопьев, Маргарита Левчук, Юрий Губаревич.