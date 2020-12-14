Google объяснил причину глобального сбоя

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Пользователи не могли получить доступ к YouTube, почтовому сервису Gmail и своим аккаунтам Google. Это произошло из-за проблем с внутренним хранилищем, что привело к некорректной работе системы аутентификации.

Фото: Global Look Press

«Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошел сбой системы аутентификации — сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок», — пояснил представитель компании РБК.

Он добавил, что сейчас нормальная работа всех сервисов восстановлена.

Проблемы с доступом к сервисам Google возникли в середине рабочего дня. На отслеживающем проблемы сервисе Downdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 80 тыс., а к Gmail — до нескольких тысяч.
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Тэги: Google сбой

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