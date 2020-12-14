Повышаются тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки

О повышении тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях повысятся в среднем на 5%, на перевозку багажа — также в среднем на 5%.

В частности, стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий эконом-класса Минск-Пассажирский — Пуховичи вырастет на 7 копеек, Минск-Пассажирский — Койданово — на 5, Минск-Пассажирский — Беларусь — на 3; региональных линий бизнес-класса Минск-Пассажирский — Молодечно — на 27 копеек, Минск-Пассажирский — Орша — на 41 копейку.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз повышались в декабре 2019 года.

«Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — пояснила пресс-служба МАРТ. — В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок — не достигает 15%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется. В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».

Постановление вступает в силу через пять дней после официального опубликования.