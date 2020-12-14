Навальный выпустил видео о путинском «отряде убийц»

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Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил о группе сотрудников ФСБ и экспертов по химическому оружию, которые нескольких лет следили за его деятельностью, а в августе этого года перешли к исполнению плана по убийству.

Фото: navalny.com

В расследовании названы имена и должности всех исполнителей и руководителей операции, а также подробно расписаны ее детали.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня спустя политика перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из искусственной комы. 22 сентября он был выписан.
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Тэги: российская оппозиция ФСБ ФБК Персона: Алексей Навальный Кристо Грозев

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