На площади Независимости в Минске силовики задерживают участников традиционной акции пенсионеров

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Силовики препятствуют проведению традиционного Марша мудрости в Минске.

Участники акции — в основном пожилые люди — собрались 14 декабря на площади Независимости. Телеграм-каналы разместили фото и видео, на которых несколько десятков пожилых люди водят хоровод вокруг новогодней елки, установленной напротив Красного костела, хлопают в ладоши и скандируют «Жыве Беларусь!» и «Уходи!» Среди присутствующих на площади известные активисты Нина Багинская и Ян Гриб.

Милиция с самого начала сбора людей предупреждала в громкоговоритель о том, что акция несанкционированная. ГАИ перекрыла выезд на проспект Независимости со стороны вокзала и улицы Московской. Вдоль проспекта у гостиницы «Минск» стоят милицейские автобусы и микроавтобусы. На площадь пришли силовики в черной форме и окружили пенсионеров. Около 14:45 на площади Независимости начались задержания. Людей отводят в автобусы.

Минский метрополитен объявил о закрытии с 14:40 на вход и выход второго вестибюля станции метро «Площадь Ленина» (со стороны площади Независимости). Поезда на этой станции останавливаются.

Тем временем появилась информация о другой точке сбора участников Марша мудрости — возле железнодорожного вокзала.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш пенсионеров задержания активистов Персона: Нина Багинская Ян Гриб

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