«Атлетико» — «Челси», «Барселона» — ПСЖ: стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
За выход в четвертьфинал поборются:
- «Боруссия» (М) — «Манчестер Сити»;
- «Лацио» — «Бавария»;
- «Атлетико» — «Челси»;
- «Лейпциг» — «Ливерпуль»;
- «Порту» — «Ювентус»;
- «Барселона» — ПСЖ;
- «Севилья» — «Боруссия» (Д);
- «Аталанта» — «Реал».
Первые матчи этой стадии пройдут 16-17, 23-24 февраля, ответные — 9-10, 16-17 марта.