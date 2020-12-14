«Атлетико» — «Челси», «Барселона» — ПСЖ: стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

За выход в четвертьфинал поборются:

  • «Боруссия» (М) — «Манчестер Сити»;
  • «Лацио» — «Бавария»;
  • «Атлетико» — «Челси»;
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль»;
  • «Порту» — «Ювентус»;
  • «Барселона» — ПСЖ;
  • «Севилья» — «Боруссия» (Д);
  • «Аталанта» — «Реал».

Первые матчи этой стадии пройдут 16-17, 23-24 февраля, ответные — 9-10, 16-17 марта.
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Тэги: Лига чемпионов

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