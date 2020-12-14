В Беларуси за последние сутки от COVID-19 умерло рекордное число зараженных

За последние сутки в Беларуси зарегистрировано 1.853 случая COVID-19.

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Скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных Министерства здравоохранения. С начала эпидемии коронавирусной инфекции это рекордное в стране количество умерших пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Второй день подряд количество новых случаев незначительно снижается. 13 декабря был зарегистрирован 1.961 случай коронавируса, скончались девять человек, днем ранее — 1.975 (рекордное количество), восемь пациентов умерли.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 162.148, умерло 1.273 пациента с коронавирусом.

Выздоровело 139.785 пациентов. За сутки выписан из учреждений здравоохранения 1.321 пациент с COVID-19.

За сутки выполнено 16.103 теста. Всего в стране проведено 3.625.620 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, рекорды заболеваемости в Беларуси обновлялись 3 (1.701 случай), 4 (1.774) и 5 (1.896) декабря, а 6, 7 и 8 декабря число заболевших COVID-19 постепенно снижалось — 1.878, 1.796 и 1.649 случаев за сутки соответственно. 9 декабря количество новых случаев за сутки вновь начало расти (1.851), а 10 (1939), 11 (1967) и 12 декабря (1.975) вновь были обновлены рекорды заболеваемости.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Александром Лукашенко 14 декабря 4-й городской клинической больницы Минска сообщил, что Беларусь сейчас находится на пике пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца. По его словам, вторая волна пандемии COVID-19 начнет спадать лишь к лету.

«Несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения из-за пандемии, в стране не перестали оказывать специализированные виды медицинской помощи», — цитирует Пиневича пресс-служба Минздрава.