«Путин хочет, чтобы Запад договорился с ним о совместном сценарии ухода Лукашенко»

По словам российского политолога Станислава Белковского, Кремль не хочет, чтобы новым президентом Беларуси был ставленник Запада.

«Путин не хочет [видеть] Светлану Тихановскую президентом, даже переходным, а хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Беларуси», — заявил эксперт в эфире своей авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы».

Если такие переговоры состоятся в ближайшее время, то Россия, по словам политолога, даст Лукашенко единственно правильный сигнал: 2021 должен стать для него последним годом пребывания у власти.

«Видимо, России придется гарантировать безопасность Александра Лукашенко после его ухода. Что, впрочем, не означает, что он должен осесть именно в России. Узбекистан и Куба для этого тоже вполне пригодятся», — подчеркнул Белковский.