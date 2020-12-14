Лукашенко: не следует передерживать в больницах пациентов с COVID-19, идущих на поправку

Не следует передерживать больных с COVID-19 в медицинских учреждениях, если они идут на поправку, заявил Александр Лукашенко во время посещения 14 декабря 4-й городской клинической больницы Минска.

«Если человек дома долечивается, он себя комфортнее чувствует и быстрее выздоравливает. Речь не идет о том, что мы должны выпихивать людей. Но если динамика хорошая, человек идет на выздоровление, нельзя его держать. По статистике, 0,31% людей (даже процента нет) приходится возвращать обратно. Это хороший показатель. То есть выработана хорошая система, желательно ее удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под ковид», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Надо понимать, что кроме ковид-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете, что оказываете помощь людям и по другим болезням, — отметил Лукашенко в разговоре с главврачом больницы Вацлавом Янушко. — Самое главное — удержаться на этих койках. Нежелательно расширяться».

Лукашенко заметил, что российские медики прогнозируют в своей стране всплеск онкологии в ближайшие годы: на фоне пандемии стало меньше проводиться профилактических мероприятий.

«Нам надо за этим вопросом внимательно следить. Население надо обследовать, чтобы мы вовремя выявляли злокачественные опухоли и другие болезни», — подчеркнул он.

Главврач Янушко рассказал, что всего в клинике 888 коек, 70% процентов из них отданы под пациентов с COVID-19. Больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, правда, в меньшем объеме.

Отмечается, что в первую волну COVID-19 4-я больница была перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Начиная с октября больница вновь вступила в войну с коронавирусной инфекцией. Сейчас под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилированы терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение.

По информации Минздрава, 13 декабря общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 160.295, умерло 1.263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки был зарегистрирован 1.961 новый случай коронавируса.