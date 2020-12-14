Задержанный в воскресенье журналист Стас Ивашкевич находится на Окрестина
Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич находится в изоляторе на Окрестина, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
Сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича был
Ивашкевич успел сообщить в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.
По сведениям БАЖ, во время вчерашних протестов были задержаны три журналиста. В Минске кроме Ивашкевича задержали и доставили в УВД Московского района выпускающего редактора портала onliner.by Николая Градюшко.
Также был задержан фотограф, член БАЖ Геннадий Веретинский, которого доставили в УВД Октябрьского района Минска.
Кроме трех задержанных накануне, сейчас в заключении находятся еще пять журналистов: Катерина Андреев, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич (находятся в СИЗО по уголовным делам); Яна Трусило и Иван Куракевич (отбывают 15 суток административного ареста).
Всего, в списках правозащитников на утро 14 декабря