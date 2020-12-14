Задержанный в воскресенье журналист Стас Ивашкевич находится на Окрестина

/ Общество
Просмотров: 46

Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» Стас Ивашкевич находится в изоляторе на Окрестина, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фото voguegroup.ru

Сын известного оппозиционного политика Виктора Ивашкевича был задержан в Минске 13 декабря, когда в столице и других городах проходили традиционные воскресные децентрализованные акции протеста (Марш народного обвинения).

Ивашкевич успел сообщить в редакцию, что доставлен в УВД Московского района.

По сведениям БАЖ, во время вчерашних протестов были задержаны три журналиста. В Минске кроме Ивашкевича задержали и доставили в УВД Московского района выпускающего редактора портала onliner.by Николая Градюшко.

Также был задержан фотограф, член БАЖ Геннадий Веретинский, которого доставили в УВД Октябрьского района Минска.

Кроме трех задержанных накануне, сейчас в заключении находятся еще пять журналистов: Катерина Андреев, Дарья Чульцова и Катерина Борисевич (находятся в СИЗО по уголовным делам); Яна Трусило и Иван Куракевич (отбывают 15 суток административного ареста).

Всего, в списках правозащитников на утро 14 декабря числится 286 задержанных в минувшее воскресенье во время протестов в Минске, Бресте, Смолевичах и Боровлянах.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста задержания журналистов Персона: Стас Ивашкевич

Другие материалы на эту тему:

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

«Беларусь остается в статусе самой опасной для журналистов страны Европы»

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

Независимая пресса под государственным прессом. Давление растет

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

«Там погиб человек». Продолжается суд за надпись «Не забудем»

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу

Репортаж с петлей на шее. Белорусские власти прессуют прессу по беспределу