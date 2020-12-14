Доллар и евро теряют в весе утром в понедельник

/ Экономика
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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 14 декабря.

Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

  • доллар — 2,5299 белорусского рубля (-0,0035 пункта);
  • евро — 3,0734 белорусского рубля (-0,0016 пункта);
  • российский рубль — 3,469 белорусского рубля (+0,0051 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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