Доллар и евро теряют в весе утром в понедельник

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 14 декабря.

Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

доллар — 2,5299 белорусского рубля (-0,0035 пункта);

евро — 3,0734 белорусского рубля (-0,0016 пункта);

российский рубль — 3,469 белорусского рубля (+0,0051 пункта).