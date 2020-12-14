Подготовлен проект указа о реорганизации Национального агентства инвестиций и приватизации

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В Беларуси на базе Национального агентства инвестиций и приватизации и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей будет создан Белорусский центр инвестиций и предпринимательства. Это предусмотрено проектом указа, с которым ознакомился БелаПАН.

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Согласно проекту документа, центр будет подчиняться Министерству экономики. Основной целью его деятельности станет «содействие осуществлению инвестиций и развитию предпринимательства для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц».

При этом предполагается, что центр также станет «специализированной организацией по содействию развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные задачи центра — представление интересов государства по вопросам привлечения инвестиций в Беларусь; реализация мероприятий «по формированию и поддержанию привлекательного инвестиционного имиджа» Беларуси; сопровождение инвесторов, в том числе обеспечение их взаимодействия с госорганами.

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП), на базе которого предлагается создать центр, появилось в 2010 году после того, как Международный валютный фонд в рамках кредитной программы рекомендовал белорусским властям ускорить приватизационные процессы в стране.

В 2011-2018 годах НАИП реализовало соглашение с Всемирным банком по предпродажной подготовке организаций госсектора, однако пилотные приватизационные проекты не привели к заключению сделок. По сведениям БелаПАН, одной из причин явилось то, что потенциальные инвесторы не согласились с белорусскими условиями приватизации.

По мнению белорусских экономистов, планируемая реорганизация Национального агентства инвестиций и приватизации выглядит логичной, учитывая, что в стране практически отсутствует приватизация.

«Приватизации в стране не происходит, результатов от реализации пилотных приватизационных проектов с участием НАИП не видно. Соответственно, наверное, будет лучше, если это агентство реорганизуют, и оно станет заниматься более перспективным направлением, а именно — господдержкой предпринимательства», — отметила в комментарии БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.
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Тэги: НАИП приватизация Персона: Мария Акулова

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