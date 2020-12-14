Умер известный певец и музыкант Андрей Сапунов

На 65-году ушел из жизни экс-участник известной советской и российской группы «Воскресение» Андрей Сапунов.

Как сообщила РБК пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова, «к большому сожалению, это правда; насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию».

В 1979–1983 годах, будучи студентом Гнесинского музыкального училища, принимал участие в записи первых студийных материалов группы «Воскресение», играл на гитаре и бас-гитаре.

После первого распада группы играл также в группе «Олимпия», ВИА «Самоцветы», «Лотос», СВ и «Трио». Затем вернулся в состав «Воскресения», после того как коллектив возобновил свою деятельность в 1994 году.

В 2016 году Сапунов покинул «Воскресение», после того как отказался выступать в Крыму. Позднее от организаторов этого концерта поступила информация, что музыкант отказался от выступлений из-за операции на сердце.