Глава БХК: власти не хотят выполнять и откровенно игнорируют закон

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Белорусские правозащитные организации фиксируют доказательную базу нарушений закона.

Как рассказал DELFI руководитель Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, это необходимо для того, так как «идет время, люди обратились в правоохранительные органы, эти органы ничего не сделали, со временем физические раны заживают, переломы срастаются, люди разъезжаются… Если это все не фиксировать, сложно будет доказывать…»

По его словам, с 9-10 августа правозащитники заняты в первую очередь тем, что эти кейсы описывают, записывают на видео. Уже около тысячи таких эпизодов описано.

«Конечно, мы обращались по этим поводам в национальные правоохранительные органы. Но сейчас уже сроки истекают по тем обращениям, и заявители получают отказы в возбуждении уголовного дела по разным причинам. Но общий смысл ответов сводится к тому, что, в общем-то, мол, ничего и не было. То есть мы же не можем какие-то общественные суды устраивать, для этого нет полномочий», — объяснил Гулак.

Он замечает, что национальные органы, к которым обращаются правозащитники, «просто не хотят выполнять закон и откровенно игнорируют положения белорусского законодательства, в первую очередь — Уголовного кодекса».

В этой связи, отмечает глава БХК, показательная ситуация — в отношении убийства Александра Тарайковского: «Никто за это не то что не привлечен к ответственности, даже процедура не начата. Но зато шесть человек получили реальные сроки наказания к реальным срокам лишения свободы до двух лет за то, что на месте, где погиб Тарайковский, на тротуарной плитке написали "Не забудем!"»

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: репрессии акции протеста милицейский беспредел задержания Персона: Олег Гулак

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